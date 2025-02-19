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        'Baba kafam kanıyor, çarptığım adamda bir şey yok' diyen ehliyetsiz sürücü gözaltında

        AKSARAY'dapolisin 'dur' ihtarına uymayıp, otomobili ile kaçarken kaza yapan ve yaralı olarak alındığı ambulansta telefonla aradığı babasına "Baba, kafam kanıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 12:29 Güncelleme: 19.02.2025 - 12:36
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        'Baba kafam kanıyor, çarptığım adamda bir şey yok' diyen ehliyetsiz sürücü gözaltında
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        AKSARAY'dapolisin 'dur' ihtarına uymayıp, otomobili ile kaçarken kaza yapan ve yaralı olarak alındığı ambulansta telefonla aradığı babasına "Baba, kafam kanıyor. Çarptığım adamda bir şey yok" diyen ehliyetsiz sürücü M.E.K. (16), gözaltına alındı.

        Paşacık Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda, dün saat 21.30 sıralarında denetim yapan polis, M.E.K. yönetimindeki 68 AAN 040 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. M.E.K. polisin dur ihtarına uymayıp, otomobiliyle kaçmaya başladı. Polis ekipleri, içerisinde sürücüyle birlikte 3 kişinin bulunduğu otomobili takibe aldı. M.E.K. yönetimindeki otomobil, kaçış sırasında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu E.U. (26) yönetimindeki 68 ABV 545 hafif ticari araca çarptı.

        4 KİŞİ YARALANDI

        Kazada M.E.K., yanında bulunan İ.Ç. (16) ve A.Ç. ile hafif ticari aracın sürücüsü E.U. yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılardan İ.Ç., itfaiye ekibinin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralı 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan yaralılardan sürücü M.E.K., ambulansta olduğu sırada cep telefonuyla ağabeyini arayıp, telefonu babasına vermesini isteyerek gözyaşları içinde "Baba, kafam kanıyor. Hemen buraya gel. Çarptığım adamda bir şey yok" dedi.

        PEŞ PEŞE CEZA KESİLDİ

        Yaralılardan M.E.K., A.Ç. ve E.U. tedavilerinin ardından taburcu olurken, İ.Ç.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Gözaltına alınan M.E.K. hakkında adli işlem başlatılırken, ayrıca 'Dur ihtarına uymamak' ve 'Kırmızı ışıkta geçmek' suçlarından 2 bin 168'şer TL ile 'Ehliyetsiz araç kullanmak' suçundan 18 bin 678 TL idari para cezası uygulandı. Babasına da 'Ehliyetsiz araç kullandırmak' suçundan 18 bin 678 TL para cezası uygulandığı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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