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        Aksaray'da gürültü nedeniyle komşular arasında çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı

        Aksaray'da gürültü nedeniyle komşular arasında çıkan kavgada silahla yaralanan 2 kardeş hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 00:05 Güncelleme: 28.02.2025 - 00:10
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        Aksaray'da gürültü nedeniyle komşular arasında çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı
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        Aksaray'da gürültü nedeniyle komşular arasında çıkan kavgada silahla yaralanan 2 kardeş hastaneye kaldırıldı.

        Nakkaş Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 4. katında oturan Ömer K. ile komşusu Yunus Emre (39) ve kardeşi Tayfun Kutluhan Zencir (36) arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ömer K, tabancayla Zencir kardeşleri yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralı kardeşler, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Polis ekipleri, kaçan Ömer K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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