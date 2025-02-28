Aksaray'da gürültü nedeniyle komşular arasında çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Nakkaş Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 4. katında oturan Ömer K. ile komşusu Yunus Emre (39) ve kardeşi Tayfun Kutluhan Zencir (36) arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.

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