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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 17:37 Güncelleme: 02.03.2025 - 17:37
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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
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        Salon:Aksaray

        Hakemler:Tuncay Kandemir, Ahmet Çenesiz

        Kuzeyboru: Dimitrova, Gamze Kılıç, Güldeniz Önal, Ayşe Çürük, Lazareva, Janset Cemre Erkul (Dilek Kınık Ekşi, Aleyna Sevim, Liray Akpınar, Buket Gülübay, Yaren Işık)

        Bahçelievler Belediyespor: Inneh, Özge Nur Çetiner, Buse Ünal, Czyrnianska, Ceren Nur Domaç, Baird (Sema Nur Doluca, Merve İzbilir, Merve Tanyel)

        Setler: 20-25, 18-25, 14-25

        Süre: 90 dakika

        AKSARAY

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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