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        Aksaray'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

        Aksaray'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 22:01 Güncelleme: 12.03.2025 - 22:01
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        Aksaray'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
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        Aksaray'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

        Süleyman Telci idaresindeki 68 ACN 826 plakalı otomobil, Coğlaki Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Çakır'a çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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