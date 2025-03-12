Aksaray'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
Aksaray'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.
Aksaray'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.
Süleyman Telci idaresindeki 68 ACN 826 plakalı otomobil, Coğlaki Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Çakır'a çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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