Aksaray'da okul müdürünün darbedilmesi güvenlik kamerasında

Gözaltına alınan öğrencinin annesi Durdu K ile eniştesi Müslüm K. ve Naciye K, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Emlik'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gazipaşa İlkokulu Müdürü Mustafa Emlik, iddiaya göre okul bahçesinde argo konuşan bir öğrenciyi uyardı.

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