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        Aksaray'da okul müdürünün darbedilmesi güvenlik kamerasında

        Aksaray'da bir okul müdürünün darbedilmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 18:25 Güncelleme: 28.03.2025 - 18:25
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        Aksaray'da okul müdürünün darbedilmesi güvenlik kamerasında
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        Aksaray'da bir okul müdürünün darbedilmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Gazipaşa İlkokulu Müdürü Mustafa Emlik, iddiaya göre okul bahçesinde argo konuşan bir öğrenciyi uyardı.

        Öğrencinin olayı ailesine anlatması üzerine okula gelen öğrencinin eniştesi Müslüm K, Emlik'i darbetti.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Emlik'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Gözaltına alınan öğrencinin annesi Durdu K ile eniştesi Müslüm K. ve Naciye K, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Okulun bahçesinde gerçekleşen olay, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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