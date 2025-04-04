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        Aksaray'da dolu etkili oldu

        Aksaray'ın Eskil ilçesinde dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 18:41 Güncelleme: 04.04.2025 - 18:41
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        Aksaray'da dolu etkili oldu
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        Aksaray'ın Eskil ilçesinde dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kısa sürede şiddetini artıran dolu, ilçe merkezi ile çevresinde yollar ve tarlaları beyaza bürüdü.

        Yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler, yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı sürücüler de güvenli noktalarda beklemeyi tercih etti.

        Dolu, ekili alanlarda da zarara yol açtı.

        Meteoroloji yetkilileri, bölgede dolunun aralıklarla sürmesinin beklendiğini ifade ederek, vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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