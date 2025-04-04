Aksaray'da dolu etkili oldu

Yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler, yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı sürücüler de güvenli noktalarda beklemeyi tercih etti.

Kısa sürede şiddetini artıran dolu, ilçe merkezi ile çevresinde yollar ve tarlaları beyaza bürüdü.

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