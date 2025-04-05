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        Aksaray'da zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı

        Aksaray'da 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 14:59 Güncelleme: 05.04.2025 - 14:59
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        Aksaray'da zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı
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        Aksaray'da 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

        Dolu ve sağanağın etkili olduğu Niğde Otoyolu Ortaköy mevkisinde 12 aracın karıştığı kaza meydana geldi.

        Kazada, Ahmet Oğuz (33), Gözde (31), Ayaz Efe (9), Orhan Efe (8) ve Nihat Efe Acar (4), Aygünhan Çıngın (52), Zeynep (26) ve Yahya Eskiocak (16), Ecrin Çiçek (16), Beyhan Kıvcı (59), Edanur Çıngın (29) ile Orhan Veli (3), Burcu (36), Turgay Aras ve Fatma Tuana Yeşiltoprak yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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