Eskil'de köy ve yaylalara fidan dağıtımı yapıldı

Aksaray'ın Eskil ilçesinde, çeşitli türdeki fidanların dağıtımı gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Özçiftçi ve kurum personelleri tarafından yapılan dağıtım etkinliği ile ilçenin yeşil dokusunun artırılması hedefleniyor.

Eskil Kaymakamı Fuat Yurddaş, gazetecilere, vatandaşlardan gelen talepleri en kısa sürede karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Amaçlarının, ilçenin doğal güzelliklerini koruyarak gelecek nesillere daha yeşil bir Eskil bırakmak olduğunu belirten Yurddaş, vatandaşların bu konudaki duyarlılığı kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.