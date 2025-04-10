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        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 12:19 Güncelleme: 10.04.2025 - 12:19
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        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
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        Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada, İ.C., A.Ç., S.A. ve H.A'nın kent merkezindeki ikametlerine operasyon düzenledi.

        Bu adreslerdeki aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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