Aksaray'da kayınvalidesini silahla yaralayan şüpheli tutuklandı
Aksaray'da kayınvalidesini silahla vurarak yaralayan zanlı tutuklandı.
Aksaray'da kayınvalidesini silahla vurarak yaralayan zanlı tutuklandı.
Mahmut Ö, Fatih Mahallesi'ndeki evde tartıştığı kayınvalidesi Zübeyde D'yi tabancayla yaraladı.
İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Zübeyde D'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Gözaltına alınan Mahmut Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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