Aksaray'da birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı
Aksaray'da birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Aksaray'da birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Ereğlikapı Mahallesi'nde 3 katlı binanın giriş katında birlikte yaşayan E.C.A. ile T.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.C.A, bıçakla T.K'yi bacağından ve kolundan yaralayarak kaçtı.
Kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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