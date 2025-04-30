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        Aksaray'da birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı

        Aksaray'da birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 14:11 Güncelleme: 30.04.2025 - 14:11
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        Aksaray'da birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı
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        Aksaray'da birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı.

        Ereğlikapı Mahallesi'nde 3 katlı binanın giriş katında birlikte yaşayan E.C.A. ile T.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.C.A, bıçakla T.K'yi bacağından ve kolundan yaralayarak kaçtı.

        Kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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