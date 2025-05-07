Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da Okullar Arası Geleneksel Çocuk Oyunları yarışması düzenlendi

        Aksaray'ın Eskil ilçesinde, Okullar Arası Geleneksel Çocuk Oyunları yarışması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 11:58 Güncelleme: 07.05.2025 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray'da Okullar Arası Geleneksel Çocuk Oyunları yarışması düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aksaray'ın Eskil ilçesinde, Okullar Arası Geleneksel Çocuk Oyunları yarışması gerçekleştirildi.

        Tombik, kule, mendil kapmaca, yağ satarım bal satarım gibi oyunlarla çocuklar hem keyifli vakit geçirdi, hem de kültürel değerlerini yaşatma fırsatı buldu.

        Yarışmayı takip eden Eskil Kaymakamı Fuat Yurddaş, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunların yeniden canlandırmak istediklerini söyledi.

        Birbirinden çekişmeli ve eğlenceleri yarışmalara şahit olduklarını belirten Yurddaş, şöyle konuştu:

        "Bu tür etkinlikler, çocuklarımızın sadece eğlenmelerini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda onlara paylaşmayı, yardımlaşmayı, saygıyı ve rekabet etmeyi öğretiyor. Geleneksel oyunlarımız, içerisinde barındırdığı değerlerle çocuklarımızın sosyal ve duygusal gelişimlerine önemli katkılar sunuyor. Turnuvaya katılan tüm okullarımızı, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Özellikle dereceye giren öğrencilerimizin başarıları bizleri gururlandırdı."

        Program, dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesinin ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        6.2'lik İstanbul depremi Marmara'da enerjinin ne kadarını boşalttı?
        6.2'lik İstanbul depremi Marmara'da enerjinin ne kadarını boşalttı?
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        Komşu kâbusu! Genç kızı takip edip boynundan bıçakladı!
        Komşu kâbusu! Genç kızı takip edip boynundan bıçakladı!
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        Evleri alev topuna döndü! Feci yangında çifte acı!
        Evleri alev topuna döndü! Feci yangında çifte acı!
        "Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok"
        "Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok"
        İki kuzen birlikte boğulmuştu! Piknik faciasında kahreden detay!
        İki kuzen birlikte boğulmuştu! Piknik faciasında kahreden detay!
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Türkiye’nin teknoloji devleri yabancı ellerde
        Türkiye’nin teknoloji devleri yabancı ellerde
        Trump'tan "Hindistan-Pakistan çatışması" yorumu: Biz de yeni duyduk
        Trump'tan "Hindistan-Pakistan çatışması" yorumu: Biz de yeni duyduk
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        İki arkadaşın trajik sonu! Kazanın nedeni belli oldu!
        İki arkadaşın trajik sonu! Kazanın nedeni belli oldu!
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Deniz Akkaya'nın cezası belli oldu
        Deniz Akkaya'nın cezası belli oldu
        Mattia Ahmet'in katili vahşeti gülerek anlatmış!
        Mattia Ahmet'in katili vahşeti gülerek anlatmış!
        Ücrete dahil fazla çalışmada sınır
        Ücrete dahil fazla çalışmada sınır
        Sivrisinek kabusu yaşamamak için bunlara dikkat!
        Sivrisinek kabusu yaşamamak için bunlara dikkat!

        Benzer Haberler

        Kızını örnek aldı, 43 yaşında üniversitede okuyor
        Kızını örnek aldı, 43 yaşında üniversitede okuyor
        Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Annesini ziyarete giderken kazada öldü
        Annesini ziyarete giderken kazada öldü
        Aksaray'da Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri
        Aksaray'da Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri
        Aksaray'da kamyon ile halı yüklü minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralan...
        Aksaray'da kamyon ile halı yüklü minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralan...
        Tarlasına kurmak istediği köstebek tabancası patlayınca elinden yaralandı
        Tarlasına kurmak istediği köstebek tabancası patlayınca elinden yaralandı