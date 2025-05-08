ASÜ ile TUGAFED arasında gastronomi alanında iş birliği protokolü imzalandı

Rektörlük Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza töreninde konuşan ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, imzalanan işbirliği protokolüyle, aşçılık mesleğinin önemine dikkat çekilmesi, sanatsal üretimlerin desteklenmesi ve Türk mutfak kültürünün yaşatılması amacıyla çeşitli etkinlik ve organizasyonların gerçekleştirilmesinin amaçlandığını söyledi.

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