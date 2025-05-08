Eskil İmam Hatip Ortaokulu'nda tanıtım günü ve bahar şenliği etkinliği düzenlendi

Eskil İmam Hatip Ortaokulu'nda tanıtım günü ve bahar şenliği etkinliği yapıldı.

Bahar şenliği kapsamında düzenlenen kermesin açılışını Eskil Kaymakamı Fuat Yurddaş ve Belediye Başkanı Mustafa Zavlak yaptı.

Yurddaş, gazetecilere, baharın coşkusunun hep birlikte yaşandığı bugünlerde, bu gibi güzel etkinliklerin halkın kaynaşmasına güzel bir zemin oluşturacağını söyledi.

Konuşmaların ardından Yurddaş ve beraberindekiler, kermes alanını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.