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        Van'da askeri aracın devrilmesiyle vefat eden asker, Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı

        Van'da dün askeri aracın devrilmesi sonucu vefat eden Piyade Uzman Çavuş Gökhan Dal, memleketi Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 19:13 Güncelleme: 08.05.2025 - 19:19
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        Van'da askeri aracın devrilmesiyle vefat eden asker, Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı
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        Van'da dün askeri aracın devrilmesi sonucu vefat eden Piyade Uzman Çavuş Gökhan Dal, memleketi Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Van 6. Hudut Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Dal için Aksaray'ın İncesu köyünde cenaze töreni gerçekleştirildi.

        Dal'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında Büyük Cami'ye getirildi.

        Buradaki törene, Dal'ın yakınlarının yanı sıra Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Ali Bayer, AK Parti İl Başkanı Hamza Aktürk, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

        İki çocuk babası olduğu öğrenilen Dal'ın naaşı, kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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