Van'da askeri aracın devrilmesiyle vefat eden asker, Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı
Van'da dün askeri aracın devrilmesi sonucu vefat eden Piyade Uzman Çavuş Gökhan Dal, memleketi Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı.
Van'da dün askeri aracın devrilmesi sonucu vefat eden Piyade Uzman Çavuş Gökhan Dal, memleketi Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı.
Van 6. Hudut Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Dal için Aksaray'ın İncesu köyünde cenaze töreni gerçekleştirildi.
Dal'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında Büyük Cami'ye getirildi.
Buradaki törene, Dal'ın yakınlarının yanı sıra Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Ali Bayer, AK Parti İl Başkanı Hamza Aktürk, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
İki çocuk babası olduğu öğrenilen Dal'ın naaşı, kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedildi.
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