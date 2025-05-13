Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında Ş.C. ve B.C'nin kent merkezindeki ikametlerine operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.