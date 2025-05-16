Aksaray'da trafik kazasında ölen öğrencinin ismi okulunun kütüphanesinde yaşatılacak
Aksaray'da trafik kazasında babasıyla hayatını kaybeden 8 yaşındaki Gonca Güzyurdu'nun ismi eğitim gördüğü okulda kurulan kütüphaneye verildi.
Aksaray'da trafik kazasında babasıyla hayatını kaybeden 8 yaşındaki Gonca Güzyurdu'nun ismi eğitim gördüğü okulda kurulan kütüphaneye verildi.
Gonca Güzyurdu'nun ismi, Nurgöz İlkokulu'nda oluşturulan kütüphanede yaşatılacak.
Kütüphanenin açılışını Güzyurdu'nun ablası Fadime Serin ile ağabeyi Ziya Güzyurdu, öğretmenleri, sınıf arkadaşları ile Aksaray Gençlik Merkezi gönülleri yaptı.
Merkeze bağlı Bağlıkaya beldesinde 7 Ocak'ta meydana gelen trafik kazasında Harun Güzyurdu (60) ile kızı Gonca Güzyurdu hayatını kaybetmişti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.