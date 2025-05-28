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        Aksaray'da kavgada 1 kişiyi öldüren babasını da yaralayan zanlı tutuklandı

        Aksaray'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 1 kişiyi öldüren babasını da yaralayan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 21:42 Güncelleme: 28.05.2025 - 21:42
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        Aksaray'da kavgada 1 kişiyi öldüren babasını da yaralayan zanlı tutuklandı
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        Aksaray'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 1 kişiyi öldüren babasını da yaralayan zanlı tutuklandı.

        Bağlıkaya beldesinde dün çıkan tüfekli kavgada Veyis E.'nin (45) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Niyazi D.'nin (17) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen Niyazi D., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        - Olay

        Bağlıkaya beldesinde Niyazi D. ile akrabası Veyis E. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Niyazi D'nin tüfekle ateş etmesi sonucu ağır yaralanan Veyis E., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Jandarma ekipleri Niyazi D'yi gözaltına almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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