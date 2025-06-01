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        Aksaray'da dolu tarım arazilerine zarar verdi

        Aksaray'ın merkez ilçesine bağlı köylerinde etkili olan dolu, tarım arazilerinde zarara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 19:06 Güncelleme: 01.06.2025 - 19:06
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        Aksaray'da dolu tarım arazilerine zarar verdi
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        Aksaray'ın merkez ilçesine bağlı köylerinde etkili olan dolu, tarım arazilerinde zarara yol açtı.

        Kısa sürede etkisini artıran dolu, Karakova, Ekecik, Alayhan ve Tatlıca köylerinde ekili arazilere zarar verdi.

        Yağışın ardından köylerde hasar oluştuğu belirtildi.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, doludan etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışması yapacağı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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