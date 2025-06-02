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        TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Aksaray'da zirai dondan etkilenen tarım alanlarını inceledi

        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde zirai dondan etkilenen tarım alanlarında incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 20:09 Güncelleme: 02.06.2025 - 20:09
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        TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Aksaray'da zirai dondan etkilenen tarım alanlarını inceledi
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        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde zirai dondan etkilenen tarım alanlarında incelemede bulundu.

        Bayraktar, Sultanhanı ilçesi Şemşettin mevkisindeki tarım arazilerini gezdi, üreticilerden bilgi aldı.

        Daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Bayraktar, bu tür doğal afetlerin çiftçileri olumsuz etkilediğini söyledi.

        Aksaray'ın zirai dondan büyük zarar gördüğünü ifade eden Bayraktar, şöyle konuştu:

        "Eskil bölgesinde 3 bin 500 dekarlık alanda ürünlerimiz zarar görmüş. Pazar günü öğlen saatlerinde ilk dolu yağışı gerçekleşmiş yine 3 bin 500 dekar civarındaki bir alanı etkilemiş. Özellikle hububat ve patates ürünlerinde zarar görünüyor. İkinci dolu afeti saat 17.00 civarında Sultanhanı'nda yani bu bölgede gerçekleşmiş ve 50 bin dekarlık alanı etkilemiş. Tabii üreticilerimiz ciddi manada zarar görmüş. Cumhurbaşkanımızla 15 günde iki defa bir araya gelip bölgelerdeki bütün bilgileri kendileriyle paylaştım. Çiftçilerimizin beklentilerini kendileriyle paylaştım. Dolu afetinden zarar gören üreticilerimize de muhakkak bir yardım yapılması gerekiyor."

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