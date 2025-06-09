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        Aksaray'da motosikletin çarptığı bisikletli ağır yaralandı

        Aksaray'ın Eskil ilçesinde motosikletin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 14:07 Güncelleme: 09.06.2025 - 14:07
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        Aksaray'da motosikletin çarptığı bisikletli ağır yaralandı
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        Aksaray'ın Eskil ilçesinde motosikletin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

        Selim Bilge (27) idaresindeki 34 MGP 070 plakalı motosiklet, Aksaray-Konya kara yolu Eşmekaya beldesinin girişinde Nevabil Kan'ın (57) kullandığı bisiklete çarptı.

        Kazada Kan ağır yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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