Aksaray'da yolcu otobüsünde 87 bin makaron ele geçirildi
Aksaray'da yolcu otobüsünde 87 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Aksaray'da yolcu otobüsünde 87 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksaray-Adana kara yolundaki kontrol noktasında yolcu otobüsünü durdurdu.
Araçta yapılan aramada, zanlı M.E'nin eşyaları arasında 87 bin makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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