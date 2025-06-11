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        Aksaray'da yolcu otobüsünde 87 bin makaron ele geçirildi

        Aksaray'da yolcu otobüsünde 87 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 11:04 Güncelleme: 11.06.2025 - 11:04
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        Aksaray'da yolcu otobüsünde 87 bin makaron ele geçirildi
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        Aksaray'da yolcu otobüsünde 87 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksaray-Adana kara yolundaki kontrol noktasında yolcu otobüsünü durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, zanlı M.E'nin eşyaları arasında 87 bin makaron ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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