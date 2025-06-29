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        "Madalya avcısı" milli para badmintoncu, gözünü Avrupa şampiyonluğuna dikti

        ZEKERİYA KARADAVUT - Dünya ikinciliği ve üçüncülüğü ile Avrupa şampiyonluğu bulunan milli para badmintoncu Halime Yıldız, başarılarına yenilerini eklemek için çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 12:03 Güncelleme: 29.06.2025 - 12:13
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        "Madalya avcısı" milli para badmintoncu, gözünü Avrupa şampiyonluğuna dikti
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        ZEKERİYA KARADAVUT - Dünya ikinciliği ve üçüncülüğü ile Avrupa şampiyonluğu bulunan milli para badmintoncu Halime Yıldız, başarılarına yenilerini eklemek için çalışmalarına devam ediyor.

        Doğuştan kalça çıkıklığı nedeniyle engelli olan 45 yaşındaki Yıldız, İstanbul'da eylül ayında başlayacak Avrupa Para Badminton Şampiyonası için Aksaray Paralimpik Oyunlar Hazırlık Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor.

        Hollanda'da 2023'te düzenlenen Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yıldız, tekrar kürsünün en üst basamağına çıkabilmek için hazırlanıyor.

        Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda 60'dan fazla madalya kazanan Yıldız, AA muhabirine, katıldığı her turnuvaya madalya hedefiyle çıktığını söyledi.

        Bu yıl uluslararası düzeyde yapılan şampiyonalarda Dubai'de ve Bahreyn'de birinci, İspanya'da da ikinci olduğunu anlatan Halime Yıldız, "Şampiyonaların ardından ülkeye döndüm. Ayağımızın tozuyla antrenmanlara başladım. Günde çift antrenman yapıyoruz. 30 Eylül-4 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek Avrupa Para Badminton Şampiyonası için hazırlıklarımız devam ediyor. Şampiyonada üç kategoride müsabakalara katılacağım, hedefim üçünde de altın madalya olacak. İstanbul'da düzenlenecek organizasyonda altın madalya kazanarak başarımı taçlandırmak istiyorum."

        Badmintona başladığında bu kadar başarılı olacağını düşünmediğini belirterek, şöyle konuştu:

        "İlk başlarda madalyalarımı sayıyordum ancak sayı çoğalınca saymayı bıraktım. Sadece 2023'ten bu yana 25'den fazla madalya kazandım. Bana çevremde 'madalya avcısı' diyorlar. Ben bu ismi hak ediyorum. Her gittiğim turnuvadan madalyayla dönüyorum. 2024'te Japonya'da düzenlenen Para Badminton Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya, 2018'de İsviçre'de düzenlenen şampiyonada ise üçüncülüğüm var. Geçen yıl düzenlenen Paralimpik Oyunları'nda maalesef madalya alamadık beşinci oldum. Engelli vatandaşlarımız evlerinde kalmasın. Ben 36 yaşında spora başlayıp bu seviyelere ulaştıysam inandıkları anda her şeyi başarabilirler."

        - "Emek vermeden bu kadar madalya kazanılmıyor"

        Antrenör Selim Vural ise Halime Yıldız'ın çok başarılı bir sporcu olduğunu dile getirdi.

        Avrupa Şampiyonası'nın çalışmalarına başladıklarını aktaran Vural, "Haftanın 3 günü çift, geri kalan günlerinde 2 antrenman yapıyoruz. Hafta sonları da maç yaparak bu süreci geçiriyoruz. Yorucu oluyor ancak emek vermeden bu kadar madalya kazanılmıyor. Rakiplerimizin maçlarını izleyip, analizlerini yapıyoruz." diye konuştu.

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