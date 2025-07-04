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        Aksaray'da 500 kınalı keklik doğaya bırakıldı

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Aksaray Şube Müdürlüğünce kınalı keklikler doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 12:03 Güncelleme: 04.07.2025 - 12:14
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        Aksaray'da 500 kınalı keklik doğaya bırakıldı
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        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Aksaray Şube Müdürlüğünce kınalı keklikler doğaya salındı.

        DKMP Genel Müdürlüğüne bağlı keklik üretim merkezlerinden Aksaray'a kınalı keklik getirildi.

        Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile beraberindeki DKMP Şube Müdürlüğü ekipleri, 500 kınalı kekliği doğaya bıraktı.

        Kumbuzoğlu, zararlı haşerelerle mücadele konusunda kekliğin çok faydalı olduğunu belirterek, "Kene başta olmak üzere zararlılarla mücadele yapması için keklikleri doğaya bıraktık. Ekolojik sistemde önemli yere sahip kekliklerin popülasyonunun artırılmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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