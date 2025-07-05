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        Aksaray'da belediyenin kurduğu lavanta bahçesinin sezon açılışı yapıldı

        Aksaray Belediyesi'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği 'Morun En Güzel Tonlarına Yolculuk Günleri' etkinliği kapsamında, doğal fotoğraf stüdyosu olarak tasarlanan lavanta bahçesi ziyaretçilerin kullanımına açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 19:26 Güncelleme: 05.07.2025 - 19:37
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        Aksaray'da belediyenin kurduğu lavanta bahçesinin sezon açılışı yapıldı
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        Aksaray Belediyesi'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği 'Morun En Güzel Tonlarına Yolculuk Günleri' etkinliği kapsamında, doğal fotoğraf stüdyosu olarak tasarlanan lavanta bahçesi ziyaretçilerin kullanımına açıldı.

        Aksaray-Ankara karayolu yakınındaki 20 bin metrekarelik tarım arazisine kurulan lavanta bahçesinin sezon açılışında konuşan Belediye Başkanı Evren Dinçer, atıl vaziyetteki alanı lavanta bahçesine dönüştürdüklerini ve şehre turizm noktasında önemli bir değer kazandırdıklarını söyledi.

        Lavanta bahçesinin, tarım ve turizmin buluştuğu güzel bir alan olduğunu belirten Dinçer, "Burası mor ve gri renkleriyle, kokusuyla görsel şölen sunuyor. 15 gün boyunca açık kalacak. Ziyaretçilerimiz bol bol fotoğraf çektiriyor. Her geçen yıl da ziyaretçi sayımız artıyor. Bu durum bizleri gayet memnun ediyor. Ayrıca Muharrem ayında olduğumuz için sizlere aşure ikramında bulunacağız." diye konuştu.

        Yapılan duanın ardından Dinçer ve beraberindekiler açılış kurdelesini keserek lavanta bahçesini ziyarete açtı.

        Katılımcılar, tüllerle süslenmiş, salıncak ve bankların da bulunduğu bahçede mor çiçeklerin arasında bol bol fotoğraf çektirdi.

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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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