Tuz Gölü'ne açılan sondaj destekli kanal, gölün misafirleri flamingolara can suyu oldu

HACI ÖZKAN - Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Tuz Gölü'nde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gölü beslemesi amacıyla açılan sondaj destekli kanal, kuluçkadan çıkan flamingo yavruları için umut oldu.

Flamingoların önemli üreme ve beslenme alanlarından biri olan Tuz Gölü'nde mevsimsel kuraklık ve su kaynaklarının azalması, özellikle kuluçka döneminde yavru flamingoların hayatta kalmasını zorlaştırıyor. Gölde kuluçkadan çıkan bazı yavru flamingolar, sudan uzaklaşarak koloniden ayrı düştü.

Durumu fark eden Doğaya Kuş Bakışı ve Ekoloji Derneği Başkanı Fahri Tunç, acil bir çözüm arayışına girdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gölü beslemesi amacıyla açılan sondaj kanalını fark etti. Kanalın, göl suyunu takviye etme potansiyeli taşıdığını gören Tunç, ölmek üzere olan yavru flamingoları özenle toplayarak sondaj kanalına bıraktı.

Tunç'un bu müdahalesi ve kanalın sağladığı "can suyu" sayesinde, bitkin düşen yavru flamingolar yeniden hayata döndü. Kanal, hem Tuz Gölü'nün ekolojik dengesine katkı sağlaması hem de özellikle kurak dönemlerde göl ekosistemindeki canlılar için hayati önem taşıması açısından büyük bir rol oynadı.