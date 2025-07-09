Aksaray'da 9 ton 169 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Aksaray'da bir kargo şirketinin araçlarında bulunan 9 ton 169 kilogram kaçak tütüne el konuldu.
Aksaray'da bir kargo şirketinin araçlarında bulunan 9 ton 169 kilogram kaçak tütüne el konuldu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksaray-Adana kara yolu uygulama noktasında kargo şirketine ait 4 aracı durdurdu.
Araçlarda yapılan aramada 9 ton 169 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.
Araç sürücüleri ve kargo şirketi hakkında soruşma başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.