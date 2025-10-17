Aksaray'da midesinde uyuşturucu bulunan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Yapılan tıbbi müdahale ile A.M'nin vücudundan 101 parça halinde 433 gram sentetik uyarıcı çıkarıldı.

Gözaltına alınıp Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen ve röntgen çekimleri yapılan şüphelinin midesinde çok sayıda yabancı cisim tespit edildi.

