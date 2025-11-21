Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Aksaray'da iki tırın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 12:05 Güncelleme: 21.11.2025 - 12:05
        Aksaray'da iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Aksaray'da iki tırın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kadir B. (42) yönetimindeki 51 ABD 772 plakalı tır, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde Hayrettin Ç. (60) idaresindeki 68 AAS 774 plakalı tıra çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü Kadir B, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

