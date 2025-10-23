Habertürk
        Aksaray'da Gazze için kermes düzenlendi

        Aksaray'da Gazze için kermes düzenlendi

        Aksaray'da ilkokul öğrencileri ve veliler Gazze için kermes düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 11:31 Güncelleme: 23.10.2025 - 11:31
        Aksaray'da Gazze için kermes düzenlendi
        Aksaray'da ilkokul öğrencileri ve veliler Gazze için kermes düzenledi.

        Hacı Mustafa Demir İlkokulu bahçesinde düzenlenen kermeste, veliler ve öğrenciler tarafından hazırlanan ürünler satıldı.

        Okul Müdürü Erdoğan Er Gazze'ye destek olmaya çalıştıklarını belirterek, "Öğrencilerimiz minik elleri, koca yürekleriyle büyük katkı sundu. Bu etkinlik, orada yaşanan insanlık dramına ve ölümlere kayıtsız kalmadığımızın ve kalmayacağımızın, bu davaya her zaman sahip çıkacağımızın en büyük göstergesi." dedi.

        Etkinlikten elde edilen gelirin Gazze'ye bağışlanacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

