Aksaray'da bıçaklı kavgada 2 çocuk yaralandı

Durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar, ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Taşpazar Mahallesi 839. Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Emir D. (16), Mesut K. (16) ve Mehmet K'yi (16) bıçakla yaraladı.

