Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da bıçaklı kavgada 2 çocuk yaralandı

        Aksaray'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 çocuk bıçakla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 15:58 Güncelleme: 28.10.2025 - 15:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray'da bıçaklı kavgada 2 çocuk yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aksaray'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 çocuk bıçakla yaralandı.

        Taşpazar Mahallesi 839. Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Emir D. (16), Mesut K. (16) ve Mehmet K'yi (16) bıçakla yaraladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar, ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Polis kaçan şüpheliyi yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz"
        "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz"
        Silah doğrultan adamı bıçakla öldürdü! Kanlı düello kamerada!
        Silah doğrultan adamı bıçakla öldürdü! Kanlı düello kamerada!
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Başsavcılık Ahmet Minguzzi davasında 2 tahliye için istinafa gitti
        Başsavcılık Ahmet Minguzzi davasında 2 tahliye için istinafa gitti
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Bill Gates 'iklim kıyameti senaryosunu' değiştirdi
        Bill Gates 'iklim kıyameti senaryosunu' değiştirdi
        15 yaşa kadar düştü! Türk Dermatoloji Derneği'nden botoks uyarısı!
        15 yaşa kadar düştü! Türk Dermatoloji Derneği'nden botoks uyarısı!
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Altay çağı
        Altay çağı
        Mağarada yakılan Gülizar'ın cinayet şüphelisi konuştu!
        Mağarada yakılan Gülizar'ın cinayet şüphelisi konuştu!
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar

        Benzer Haberler

        Aksaray'da Yeni Yaşam Merkezinin temeli atıldı
        Aksaray'da Yeni Yaşam Merkezinin temeli atıldı
        5 gün önce kazada 3 oğlu ölen anne kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi
        5 gün önce kazada 3 oğlu ölen anne kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi
        Aksaray'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Aksaray'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Kazada yaralanan anne ve oğlunu taşıyan ambulans, otomobille çarpıştı
        Kazada yaralanan anne ve oğlunu taşıyan ambulans, otomobille çarpıştı
        Şeker pancarında rekolte ve fiyat yüz güldürdü
        Şeker pancarında rekolte ve fiyat yüz güldürdü
        Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı, başantrenör Mehmet Bedestenlioğlu ile yoll...
        Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı, başantrenör Mehmet Bedestenlioğlu ile yoll...