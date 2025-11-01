Habertürk
        Aksaray Haberleri

Hasan Dağı Trail koşu etkinliği yapıldı

        Hasan Dağı Trail koşu etkinliği yapıldı

        Hasan Dağı Trail koşu etkinliği, Koçpınar-Mokissos Antik Kenti parkurunda gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        01.11.2025 - 16:30
        Hasan Dağı Trail koşu etkinliği yapıldı
        Hasan Dağı Trail koşu etkinliği, Koçpınar-Mokissos Antik Kenti parkurunda gerçekleştirildi.

        Koçpınar köyündeki koşu etkinliğine katılan sporcular; 5, 16 ve 27 kilometrelik parkurlarda yarıştı. Koçpınar köyünün mera alanından start alan sporcular, köy yollarından ve patikalardan geçerek Hasan Dağı'ndaki Mokissos Antik Kenti'nden dönüp başladıkları noktaya geldi.

        Yarışta Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) adına Anadolu Ajansı

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

