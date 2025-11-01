Hasan Dağı Trail koşu etkinliği yapıldı

Koçpınar köyündeki koşu etkinliğine katılan sporcular; 5, 16 ve 27 kilometrelik parkurlarda yarıştı. Koçpınar köyünün mera alanından start alan sporcular, köy yollarından ve patikalardan geçerek Hasan Dağı'ndaki Mokissos Antik Kenti'nden dönüp başladıkları noktaya geldi.

