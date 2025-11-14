Aksaray'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil 4 araca çarptıktan sonra durabildi
Aksaray'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil, seyir halindeki 4 araca çarptı.
Alınan bilgiye göre, Ali K. (68) idaresindeki 68 AK 705 plakalı otomobil, önce 44 ACL 217 plakalı araca, ardından halk otobüsü ve 2 motosiklete çarptıktan sonra durabildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Çevredeki vatandaşlar alkollü sürücü Ali K'yi darbetti.
Yaralı otomobil sürücüsü, ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücünün 2.67 promil alkollü olduğu belirlendi.
