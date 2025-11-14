Aksaray'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil 4 araca çarptıktan sonra durabildi

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Ali K. (68) idaresindeki 68 AK 705 plakalı otomobil, önce 44 ACL 217 plakalı araca, ardından halk otobüsü ve 2 motosiklete çarptıktan sonra durabildi.

