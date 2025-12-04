Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 13:19 Güncelleme: 04.12.2025 - 13:19
        Aksaray'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Muharrem Arslanhan (87) idaresindeki 40 DL 459 plakalı traktör, Ağaçören Devlet Hastanesi otoparkında geri manevra yaptığı sırada demir korkulukları aşıp 2 metre yükseklikten aşağıya devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada, traktörün altında kalan sürücü Arslanhan, ilk müdahalesinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sürücü Arslanhan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

