Aksaray'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Muharrem Arslanhan (87) idaresindeki 40 DL 459 plakalı traktör, Ağaçören Devlet Hastanesi otoparkında geri manevra yaptığı sırada demir korkulukları aşıp 2 metre yükseklikten aşağıya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, traktörün altında kalan sürücü Arslanhan, ilk müdahalesinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü Arslanhan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.