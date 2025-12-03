Aksaray'da çıkan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki çocuk yaralandı
Aksaray'da çıkan bıçaklı kavgada, 16 yaşındaki çocuk yaralandı.
Taşpazar Mahallesi'ndeki parkta lise öğrencileri A.U. (16) ile O.M. (15) henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında A.U, bıçakla O.M'yi bacağından yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, olayın ardından kaçan şüpheli A.U'yu yakalamak için çalışma başlattı.
