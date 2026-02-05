Habertürk
        Aksaray Haberleri

        Aksaray'da aranan 2 firari hükümlü yakalandı

        Aksaray'da düzenlenen operasyonda aranan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Giriş: 05.02.2026 - 13:28 Güncelleme: 05.02.2026 - 13:28
        Aksaray'da aranan 2 firari hükümlü yakalandı
        Aksaray'da düzenlenen operasyonda aranan 2 firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanması için çalışma yürüttü.

        Kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, "kasten öldürme" suçundan 29 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan S.K. (41) ile "kasten yaralama" suçundan 22 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.G'yi (40) yakaladı.

        Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

