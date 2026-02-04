Aksaray'da yüksekten düşen işçi yaralandı. Ülfet K, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki müstakil evin çatısında tadilat yaptığı sırada dengesini kaybederek düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Ülfet K, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

