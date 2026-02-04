Eskil ilçesinde voleybol turnuvası başladı
Aksaray'ın Eskil ilçesinde 28 takımın mücadele edeceği voleybol turnuvası başladı.
Eskil Kapalı Spor Salonu'nda oynanan ilk karşılaşmayı takip eden Kaymakam Taha Soydaş, gazetecilere, turnuvayla tüm köyler, kurum ve kuruluşların kaynaşacağını söyledi.
Sporun birleştirici gücünün güzel örneğini izleyeceklerini belirten Soydaş, "Bu organizasyonun hem köylerimiz hem mahallelerimiz arasındaki dostluğu ve dayanışmayı pekiştireceği inancındayım." dedi.
