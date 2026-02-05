Habertürk
        Aksaray'da tarım işçilerini taşıyan minibüs bahçe duvarına çarptı, 15 kişi yaralandı

        Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün bahçe duvarına çarpması sonucu 15 kişi yaralandı.

        Giriş: 05.02.2026 - 14:10 Güncelleme: 05.02.2026 - 14:10
        Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün bahçe duvarına çarpması sonucu 15 kişi yaralandı.

        Recep A. (35) yönetimindeki 51 BB 493 plakalı minibüs, Camiliören köyü yakınlarında bahçe duvarına çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile minibüsteki 14 işçi yaralandı.

        Ambulanslarla Aksaray ve Nevşehir'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

