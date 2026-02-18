Aksaray'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Aksaray'ın Eskil ilçesinde 1 kişinin yaralandığı trafik kazası iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.





Rifat Dağlı'nın (66) kullandığı 68 HU 130 plakalı otomobil, Eskil Sanayi girişinde Özkan Coşkun (29) yönetimindeki 42 BCB 664 plakalı kamyonetle çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Kazada yaralanan sürücü Dağlı, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Kaza anı ise bir işletmeye ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.















