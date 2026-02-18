Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri Haberleri

        Aksaray'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Aksaray'ın Eskil ilçesinde 1 kişinin yaralandığı trafik kazası iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 12:13 Güncelleme: 18.02.2026 - 12:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aksaray'ın Eskil ilçesinde 1 kişinin yaralandığı trafik kazası iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.


        Rifat Dağlı'nın (66) kullandığı 68 HU 130 plakalı otomobil, Eskil Sanayi girişinde Özkan Coşkun (29) yönetimindeki 42 BCB 664 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü Dağlı, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza anı ise bir işletmeye ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.







        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Süreç komisyonu raporu açıklanıyor
        Süreç komisyonu raporu açıklanıyor
        Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı: Karşı taraf tazminat ödeyecek
        Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı: Karşı taraf tazminat ödeyecek
        Bıçak satış reklamlarına dev ceza
        Bıçak satış reklamlarına dev ceza
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        İstanbul'da kar yağışı başladı!
        İstanbul'da kar yağışı başladı!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        California'da çığda kaybolan kayakçılar aranıyor
        California'da çığda kaybolan kayakçılar aranıyor
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Apartmanın önünde duruyordu... Bıçaklı, satırlı kâbusu yaşadı!
        Apartmanın önünde duruyordu... Bıçaklı, satırlı kâbusu yaşadı!
        Hataylı lise öğrencisi Ayşe, ABD'deki bilim olimpiyatında dünya birincisi!
        Hataylı lise öğrencisi Ayşe, ABD'deki bilim olimpiyatında dünya birincisi!
        Yurt dışında yayınlanan dizilere destek
        Yurt dışında yayınlanan dizilere destek
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        En yüksek kira artışı hangi ilde?
        En yüksek kira artışı hangi ilde?
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        Ramazan pidesi neden yuvarlak?
        Ramazan pidesi neden yuvarlak?
        Motosiklet çarptı taburcu edildi ölüme uyudu!
        Motosiklet çarptı taburcu edildi ölüme uyudu!
        Büyüklerimiz o uyarıda haklı mıydı?
        Büyüklerimiz o uyarıda haklı mıydı?
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "İnanan insan, yalnız değildir"
        "İnanan insan, yalnız değildir"

        Benzer Haberler

        Aksaray'da haber alınamayan müteahhit ölü olarak bulundu
        Aksaray'da haber alınamayan müteahhit ölü olarak bulundu
        Kronik rahatsızlığı olanlar için 'oruç' uyarısı
        Kronik rahatsızlığı olanlar için 'oruç' uyarısı
        Çalıştığı inşaatın asansör boşluğundan düşen işçi yaralandı
        Çalıştığı inşaatın asansör boşluğundan düşen işçi yaralandı
        Aksaray'da 15 bini kaçak 20 bin su kuyusu geleceğin tarımını tehdit ediyor...
        Aksaray'da 15 bini kaçak 20 bin su kuyusu geleceğin tarımını tehdit ediyor...
        Aksaray'da dolandırıcılığa karşı vatandaşlar uyarıldı
        Aksaray'da dolandırıcılığa karşı vatandaşlar uyarıldı
        Aksaray'da file önünde maç başlamadan kitaplar açıldı
        Aksaray'da file önünde maç başlamadan kitaplar açıldı