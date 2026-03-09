Aksaray'da teravih namazına gelen çocuklara harçlık sürprizi

Aksaray'ın Eskil ilçesinde ramazan dolayısıyla teravih namazına gelen çocuklara yönelik sürpriz etkinlik düzenledi.





AK Parti Eskil İlçe Gençlik Kolları tarafından Çulfa köyü camisinde gerçekleştirilen etkinlikte, teravih namazına gelen çocukların ayakkabılarına harçlık bırakıldı. Namaz sırasında cami girişinde bulunan ayakkabılara tek tek para bırakan gençlik kolları üyeleri, namaz çıkışında çocuklara sürpriz yaptı.



Teravih namazının ardından ayakkabılarını giyerken harçlıkla karşılaşan çocuklar büyük sevinç yaşadı.



Etkinlik kapsamında ayrıca cami cemaatine çeşitli ikramlar da dağıtıldı.



AK Parti Eskil Gençlik Kolları Başkanı Veyis Atlar, AA muhabirine, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmak amacıyla bu tür etkinlikler düzenlediklerini söyledi.



Teravih namazını kılmaya gelen çocukların ayakkabılara para bırakarak onlara sürpriz yaptılarını belirten Atlar, şöyle konuştu:



"Namaz, Müslüman'ın merkezi durağıdır inancıyla hareket ederek, geçen sene ilkini gerçekleştirdiğimiz bu sene de devam ettirerek geleneksel hale getirmeyi arzu ettiğimiz, teravih namazını eda etmek için camiye gelen çocuklarımızın ayakkabılarına harçlık bırakarak onlara güzel bir sürpriz hazırladık. Çocuklarımıza, cami ve namazın önemini vurguluyoruz. Ayrıca cami cemaati için de üzerlerinde hadis-i şeriflerin yer aldığı ikramlar da bulunduk."



Çocuklardan Aydın Mutlu, "Teravih namazı kılmak için camiye gelmiştim. Namazı kıldıktan sonra camiden çıkarken ayakkabımı aldığımda içinde para gördüm. Çok şaşırdım ve mutlu oldum." dedi.

