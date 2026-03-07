Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
Giriş: 07.03.2026 - 15:16 Güncelleme:
Salon:Aksaray
Hakemler:Kadir Girente, Halil İbrahim Ürkmez
Kuzeyboru: Ergül Avcı, Gamze Kılıç, Merve Çepni, Lozo, Czyrnianska, Smarzek (Dilek Kınık Ekşi, Lila Şengün, Melisa Bükmen, Ece Hitayca, Strunjak)
Zeren Spor: Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Malinov, Uzelac, Janset Cemre Erkul, Lazareva (Ceren Önal, Eylül Karadaş, Aleksic, Kübra Akman)
Setler: 21-25, 21-25, 27-25, 15-25
Süre: 104 dakika (25, 25, 31, 23)
AKSARAY
