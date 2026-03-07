Canlı
Habertürk
Habertürk
        Aksaray Haberleri

        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 15:16 Güncelleme:
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi


        Salon:Aksaray

        Hakemler:Kadir Girente, Halil İbrahim Ürkmez

        Kuzeyboru: Ergül Avcı, Gamze Kılıç, Merve Çepni, Lozo, Czyrnianska, Smarzek (Dilek Kınık Ekşi, Lila Şengün, Melisa Bükmen, Ece Hitayca, Strunjak)

        Zeren Spor: Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Malinov, Uzelac, Janset Cemre Erkul, Lazareva (Ceren Önal, Eylül Karadaş, Aleksic, Kübra Akman)

        Setler: 21-25, 21-25, 27-25, 15-25

        Süre: 104 dakika (25, 25, 31, 23)



        AKSARAY

        AKSARAY

        Trump: İran bugün çok sert vurulacak
        İran: ABD ve İsrail üsleri meşru hedef
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Göğüs ve karın gerdirme ameliyatı ölümle bitti!
        Kadınlar iş hayatında hala cam tavanla karşılaşıyor
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        Haftanın Kitapları
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        3'üncü kez baba oluyor
        Eski rapçi, Nepal'de başbakan olma yolunda
        İftardan hemen sonra bunu yapmayanlar dikkat!
        Derbide gözler kalecilerde!
