        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri Haberleri

        Aksaray Belediyesi temizlik ekipleri, kadınlara gül ve karanfil dağıttı

        Aksaray Belediyesi temizlik ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara gül ve karanfil verdi.

        Giriş: 07.03.2026 - 14:47
        Belediye ekipleri, etkinlik için temizlik hizmet aracını balonlar ve güllerle süsledi.

        Ekipler, "Kadınlar toplumun en kıymetli değeridir" sloganıyla 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndaki ve Ankara Caddesi'ndeki kadınlara hediyelerini takdim etti.

        Belediye Başkanı Evren Dinçer, gazetecilere, kadınların her şeyin en iyisine layık olduğunu söyledi.

        Kadınların hayatın her alanında emeğiyle, fedakarlığıyla ve sevgisiyle toplumu ayakta tutan en önemli değer olduğunu belirten Dinçer, "Onlar her şeyin en iyisine layık. Belediyemizde görev yapan arkadaşlarımızın hazırladığı bu etkinlikle bir farkındalık oluşturmak istedik. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü en içten dileklerimle kutluyorum." diye konuştu.

        Hediyelerini alan kadınlar da Dinçer ve ekibine teşekkür etti.

