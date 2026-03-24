Aksaray'da Nevruz Bayramı kutlandı

Aksaray'da Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.





15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen etkinlikler, okunan duayla başladı.



Vali Murat Duru, Belediye Başkanı Evren Dinçer ile protokol üyeleri nevruz ateşi yaktı ve üzerinden atladı. Duru ve Dinçer, örste demir dövüp yumurta tokuşturdu.



Halk oyunları ekibinin gösterisiyle devam eden programda, halk ozanları dinleti sundu.



Duru, yaptığı konuşmada, nevruzun sıradan bir takvim yaprağı olmadığını, binlerce yıllık Türk töresinin sönmeyen ateşinin nesiller boyu aktarılan örfün en gür sesi olduğunu söyledi.



Program, fidan dağıtımının ardından sona erdi.

