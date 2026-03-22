Dizi ve film yapımcılarının ilgisi tarihi Sultanhanı Kervansarayı'nın tanıtımına katkı sağlayacak

ZEKERİYA KARADAVUT - Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından İpek Yolu üzerinde hem konaklama hem de ticaret yolunun güvenliğini sağlamak amacıyla 1229'da yaptırılan Sultanhanı Kervansarayı, film ve dizilere ev sahipliği yapmak için hazırlandı.



UNESCO tarafından 2014'te Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Sultanhanı Kervansarayı, Konya-Aksaray kara yolunda Sultanhanı ilçesi girişinde bulunuyor.



Kervansaray, kesme taş malzemeyle örülen duvarları kulelerle desteklenmiş, revaklı avlulu yazlık kısmıyla kapalı holden oluşan iki bölümlü bir plana sahip.



Restorasyonu 2020'de tamamlanan kervansarayda, boş olan taht odası, kütüphane, ahi odası, misafir kabul odası, hamam ve koku odaları gibi bölümler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınan hibeyle tefrişatı yapılarak ziyaretçilere açıldı.



Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak, AA muhabirine, Sultanhanı Kervansarayı'nda filmlerin çekildiğini söyledi.



Tarihi filmler için kervansarayın adeta doğal plato olduğunu vurgulayan Solak, şöyle konuştu:



"Kervansarayımızda, Deliler Fatih'in Fermanı filmi çekildi. Bazı Türk ve yabancı diziler de kervansarayımızda çekilerek vizyona girdi. Kervansarayımızda hem tarihi yaşatıyoruz hem de yapımcılar için hazır platform oluşturduk. Yani burada film veya dizi çekmek çok kolay. Tarihi ve zamanda yolculuğu yaşayarak güzel bir atmosferde film çekmek isteyenleri kervansarayımıza bekliyoruz."



Solak, Sultanhanı Kervansarayı'nın mükemmele yakın bir mimarisi olduğunu, her görenin hayran kaldığını ifade etti.



Türkiye'de önde gelen yönetmen, yapımcı ve oyuncularla tanıştıklarını anlatan Solak, "Kervansarayımızı tanıtmak için çeşitli aktiviteler düzenliyoruz. Film, dizi ve belgesellerin burada çekilmesiyle kervansarayımıza gelecek turist sayımızı da artırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

