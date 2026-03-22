        Dizi ve film yapımcılarının ilgisi tarihi Sultanhanı Kervansarayı'nın tanıtımına katkı sağlayacak

        ZEKERİYA KARADAVUT - Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından İpek Yolu üzerinde hem konaklama hem de ticaret yolunun güvenliğini sağlamak amacıyla 1229'da yaptırılan Sultanhanı Kervansarayı, film ve dizilere ev sahipliği yapmak için hazırlandı.

        Giriş: 22.03.2026 - 11:31 Güncelleme:
        UNESCO tarafından 2014'te Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Sultanhanı Kervansarayı, Konya-Aksaray kara yolunda Sultanhanı ilçesi girişinde bulunuyor.

        Kervansaray, kesme taş malzemeyle örülen duvarları kulelerle desteklenmiş, revaklı avlulu yazlık kısmıyla kapalı holden oluşan iki bölümlü bir plana sahip.

        Restorasyonu 2020'de tamamlanan kervansarayda, boş olan taht odası, kütüphane, ahi odası, misafir kabul odası, hamam ve koku odaları gibi bölümler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınan hibeyle tefrişatı yapılarak ziyaretçilere açıldı.

        - "Güzel bir atmosferde film çekmek isteyenleri kervansarayımıza bekliyoruz"

        Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak, AA muhabirine, Sultanhanı Kervansarayı'nda filmlerin çekildiğini söyledi.

        Tarihi filmler için kervansarayın adeta doğal plato olduğunu vurgulayan Solak, şöyle konuştu:

        "Kervansarayımızda, Deliler Fatih'in Fermanı filmi çekildi. Bazı Türk ve yabancı diziler de kervansarayımızda çekilerek vizyona girdi. Kervansarayımızda hem tarihi yaşatıyoruz hem de yapımcılar için hazır platform oluşturduk. Yani burada film veya dizi çekmek çok kolay. Tarihi ve zamanda yolculuğu yaşayarak güzel bir atmosferde film çekmek isteyenleri kervansarayımıza bekliyoruz."

        Solak, Sultanhanı Kervansarayı'nın mükemmele yakın bir mimarisi olduğunu, her görenin hayran kaldığını ifade etti.

        Türkiye'de önde gelen yönetmen, yapımcı ve oyuncularla tanıştıklarını anlatan Solak, "Kervansarayımızı tanıtmak için çeşitli aktiviteler düzenliyoruz. Film, dizi ve belgesellerin burada çekilmesiyle kervansarayımıza gelecek turist sayımızı da artırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran: Düşman olmayan tüm gemilere Hürmüz açık
        İran'dan İsrail'deki Dimona ve Arad'a füze saldırısı! Çok sayıda yaralı var
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Bakan Fidan'dan savaşa dair değerlendirmeler
        İngiltere doğruladı: İran Diego Garcia'yı hedef aldı
        Giresun'da korkunç kaza! 3 can kaybı var!
        İlber Ortaylı'nın önerdiği meşhur İstanbul rotası
        Kenan Yıldız tarihe geçti!
        Çoban kılığına giren katili tüccar kılığına giren polis yakaladı!
        Her şehirde yağış var! İşte bugün beklenen hava durumu
        Altın çağlarını yaşıyorlar
        Tatlı krizleri neden hep akşam gelir?
        Sevcan Orhan'dan tepkilere yanıt
        İran'dan nakit ihtiyacını karşılamak için yeni banknot
        Gheorghe Hagi'den Türkiye tespiti!
        Futbolcu cinayetinde katil zanlısı Alaatin Kadayıfçıoğlu yakalandı!
        Skoda CEO'su: "Türkiye için üretiliyor"
        "Onun karşıma çıkması bir mucize"
        Victor Osimhen dönüş tarihini açıkladı!
        "Benimle savaşa gidebileceklerini biliyorlar!"
        Benzer Haberler

        Görme engelli Şükran'ın hayatı üniversitede değişti: Öğretmen olup özel öğr...
        Görme engelli Şükran'ın hayatı üniversitede değişti: Öğretmen olup özel öğr...
        Aksaray'da parkta bıçaklanan çocuk ağır yaralandı
        Aksaray'da parkta bıçaklanan çocuk ağır yaralandı
        Eşi tarafından anne ve babasının mezarı başında öldürülen Gamze, toprağa ve...
        Eşi tarafından anne ve babasının mezarı başında öldürülen Gamze, toprağa ve...
        Boşanma aşamasındaki eşini anne ve babasının mezarı başında öldürüp, baldız...
        Boşanma aşamasındaki eşini anne ve babasının mezarı başında öldürüp, baldız...
        Boşanma aşamasındaki eşini babasının mezarı başında öldürdü, baldızını ağır...
        Boşanma aşamasındaki eşini babasının mezarı başında öldürdü, baldızını ağır...
        Aksaray'da bir kişi boşanma aşamasındaki karısını öldürdü, baldızını yarala...
        Aksaray'da bir kişi boşanma aşamasındaki karısını öldürdü, baldızını yarala...