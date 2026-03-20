Aksaray'da bir kişi boşanma aşamasındaki karısını öldürdü, baldızını yaraladı
Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından annesinin mezarı başında av tüfeğiyle vurulan kadın hayatını kaybetti, ablası ağır yaralandı.
Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından annesinin mezarı başında av tüfeğiyle vurulan kadın hayatını kaybetti, ablası ağır yaralandı.
İlçeye bağlı Oğuzlar köyünde H.E.Y. (46), boşanma aşamasındaki eşi G.Y. (35) ile ablası B.Ç'ye (46) annelerinin mezarını ziyaret ettikleri sırada av tüfeğiyle ateş edip kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede G.Y'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan B.Ç, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
H.E.Y, jandarma ekiplerince yakalandı.
