Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Aksaray Haberleri

        Aksaray'da bir kişi boşanma aşamasındaki karısını öldürdü, baldızını yaraladı

        Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından annesinin mezarı başında av tüfeğiyle vurulan kadın hayatını kaybetti, ablası ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2026 - 17:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlçeye bağlı Oğuzlar köyünde H.E.Y. (46), boşanma aşamasındaki eşi G.Y. (35) ile ablası B.Ç'ye (46) annelerinin mezarını ziyaret ettikleri sırada av tüfeğiyle ateş edip kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede G.Y'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan B.Ç, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        H.E.Y, jandarma ekiplerince yakalandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump'tan NATO ülkelerine: Korkaklar
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Pezeşkiyan: Dünya karşı durmazsa bu ateş birçoklarını yakacak
        Trump'tan 'Pearl Harbor' esprisi
        Süper Lig'de 28. haftadaki derbi tarihleri belli oldu!
        İstanbul'da futbolcu öldürüldü! Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı!
        Milli Takım'ın Romanya kadrosu açıklandı!
        UEFA gelirleri belli oldu!
        "İyi bayramlar"
        LaLiga, Arda'nın golüne noktayı koydu
        "Sevgilimden!"
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        Dans eden robot kontrolden çıktı!
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Gözyaşlarına boğuldu
        Eğlenmek için geldi kâbusu yaşadı... 1 milyon TL'lik çukur tazminatı!
        Üçüncü kez evleniyor
        Flamingolar Tuz Gölü'ne gelmeye başladı
        Jandarma bayram öncesi denetimlerini arttırdı
        Ehliyetsiz sürücü, muayenesiz ve sigortasız araçla kaza yaptı: 80 bin lira...
        MEMLEKET SOFRASI - İnceelek tatlısı
        Aksaray'da kuzenler çarpıştı: 1 yaralı
        Aksaray'da minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
