        MEMLEKET SOFRASI - İnceelek tatlısı

        ZEKERİYA KARADAVUT - Aksaray mutfağının önemli lezzetlerinden inceelek tatlısı ramazanda, bayramlarda ve düğünlerde sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

        Giriş: 18.03.2026 - 11:09 Güncelleme:
        Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında Aksaray'ın coğrafi işaret tescilli inceelek tatlısının yapımı anlatıldı.

        Türk Patent ve Marka Kurumunca 2019'da coğrafi işaret belgesiyle tescillenen tatlı, hafifliği ve hazırlanışının kolaylığı nedeniyle tercih ediliyor.

        Yufka, ceviz ve şekerin dengeli birleşimiyle dikkati çeken tatlı, adını yufkaların çok ince açılmasından alıyor.

        İnceelek tatlısının tarifini AA muhabirine anlatan şef Soner Aktaş, tatlının bölgenin en önemli lezzetlerinden biri olduğunu söyledi.

        Düğünlerde, bayramlarda ve ramazanda yapılan tatlının baklavaya benzediğini belirten Aktaş, "İnceelek, pişmiş ince yufkadan yapılıyor. Tatlı, adını da bu narin yapısından alıyor. Yufkasının pişmesi ve kendine özgü aromasıyla baklavadan ayrılıyor. Tatlının yapılışının kolay ve malzemelerinin her evde olması çokça tercih edilmesine neden oluyor." diye konuştu.

        İnceelek tatlısı için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:

        Malzemeler (6 kişilik)

        • 3 su bardağı un
        • 1 su bardağı süt
        • Yarım çay bardağı zeytinyağı
        • 1 yumurta
        • 1 tatlı kaşığı yoğurt
        • 5 damla limon suyu
        • Yarım yemek kaşığı karbonat

        İçi için:

        • Ceviz ve buğday nişastası (yeteri kadar)

        Üstü İçin:

        • 250 gram tereyağı
        • Yarım su bardağı zeytinyağı

        Şerbeti için:

        • 3 su bardağı toz şeker
        • 3 su bardağı su
        • 1 çay kaşığı limon suyu
        • 1 çay kaşığı tuz

        Yapılışı

        1. Tatlının şerbeti için su ve toz şeker tencerede karıştırılır, kaynayınca ateşi kısılır, içine limon suyu ve tuz atılır. 15 dakika sonra şerbet ocaktan alınır ve soğumaya bırakılır.

        2. Hamur malzemelerinin tümü yoğurma kabına alınır ve yoğurulur.

        3. Hamur kulak memesi kıvamına gelince üzerine nemli bir bez örtülür ve 30 dakika bekletilir.

        4. Dinlenen hamur 14 eşit bezeye ayırılır, her bezeye nişasta dökülerek çok ince açılır ve kızan sacın üzerinde pişirilir.

        5. Yufkaların tümü pişirildikten sonra üstlerine çok az su serpilir.

        6. Yufkalar kırılarak tepsiye döşenir, her kat yufka yağlanır ve ceviz dökülür.

        7. Döşenen yufkalar istenilen biçimde dilimlere ayrılır.

        8. Eritilen tereyağın üzerine zeytinyağı ilave edilir ve tepsinin üzerine bol bol gezdirilir.

        9. Tepsi, 190 dereceye ısıtılmış fırında pişirilir.

        10. Fırından çıkartılan inceelek, ılıyınca soğuk şerbeti üzerine dökülerek servis edilir.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

