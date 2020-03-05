Aksaray’da meralar gürleşiyor hayvancılık gelişiyor

Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıkla geçimini sağladığı Aksaray’da Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan mera çalışmaları devam ediyor.

İl genelinde mera çalışmaları kapsamında Aksaray’ın merkeze bağlı Yenikent Beldesinde KOP kapsamında yapılan Yenikent Beldesi Mera Sahası Rüzgar Erozyonu Önleme Projesi için rüzgar perdelerinin dikimi yapıldı. Atriplex ve Bozkır Otu dikimi öncesi toprak hazırlığı işlemleri devam ederken Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ve proje Koordinatörleri tarafından proje sahasında incelemeler yapıldı. Proje bitiminde ıslahı yapılan meralar tekrar Yenikent Beldesinin hayvancılığına sunulacak.

Güzelyurt ilçesine bağlı Ihlara beldesinde ise bin 400 dekar alanda 2017 yılından itibaren yürütülmekte olan mera ıslahı ve amenajman projesi kapsamında 360 dekar alanda 7 ton amonyum sülfat gübresi kullanılarak meraların otlatma kapasitesini artırmak amacıyla gübreleme yapıldı. Ayrıca çiftçilere meralardaki otlatma baskısını azaltmak amacıyla yem bitkisi tohumu dağıtıldı.

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