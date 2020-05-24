İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil: "Pandemi kontrol altına alındı ve trend aşağıya düşüyor"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil: "Pandemi kontrol altına alındı ve trend aşağıya düşüyor"

İHA

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil: "Pandemi kontrol altına alındı ve trend aşağıya düşüyor"

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Türkiye'nin korona virüs salgını ile mücadelede, dünyada örnek olabilecek gelişmiş ülkelerin de çok daha ötesinde bir başarıyı, performansı ortaya koyduğunu söyledi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, beraberinde Jandarma İstihbarat Başkanı Tuğgeneral Aykut Tanrıverdi ve Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren ile güvenlik görevlileriyle bayramlaşmak üzere Aksaray’a geldi. Heyet, emniyet teşkilatı ve jandarma teşkilatının bayramlarını kutlayarak yollarda alınan güvenlik önlemleri ve çalışmalar kapsamında incelemelerde bulundu. Aksaray Ankara Karayolunda bulunan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne gelen heyet burada Aksaray Valisi Ali Mantı, Emniyet Müdürü Murat Kolcu ve İl Jandarma Komutanı Albay Fuat Anık tarafından karşılardı. Burada polis ve jandarma ekipleriyle görüşen heyet daha sonra Aksaray Adana Karayolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi uygulama noktasına geldi. Burada da çikolata ikramıyla karşılanan heyet, polis ve jandarma personelinin bayramlarını kutladı.

“Pandemi kontrol altına alındı ve trend aşağıya düşüyor”
Bakan Yardımcısı Erdil, korona virüs ile mücadele kapsamında Türkiye’nin çok başarılı ve etkin bir mücadele sergilediğini belirterek, “Arkadaşlarımız çok yüksek bir enerji ile sahada çalışıyorlar. Bu pandemi süreciyle ilgili vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu hizmetleri karşılamak, onların içinde bulundukları durumda onlara yardımcı olmak için sahadalar. Çok yüksek bir başarı ile de bu pandemi sürecini ve sürecin oluşturduğu sorunları atlattık. Türkiye bu meselede çok başarılı bir duruş ve tutum ortaya koydu. Başarılı bir mücadele ortaya koydu. Dünyada örnek olabilecek, dünyada örnek gösterilebilecek, çok zengin gelişmiş ülkelerin de çok daha ötesinde bir başarıyı, performansı ortaya koydu. Hem pandeminin yayılmasıyla ilgili, oluşturacağı risk ve tehditleri en aza indirerek, kayıtları en aza indirerek çok başarılı bir şekilde bu noktaya geldi. Şu anda büyük ölçüde kontrol altına alındı ve malum izliyorsunuz, pandeminin oluşturduğu trend aşağıya doğru kaymaya başladı. İnşallah çoğunu bitirdik azı kalmıştır” şeklinde konuştu.

“Aksaray pandemi kapsamında en başarılı illerimiz arasında”
Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, pandemi ile mücadele kapsamında Aksaray’ın da etkin olduğunu sözlerine ekleyerek, “Aksaray da bu istikamette başarılı, en başarılı illerimizden bir tanesidir. Hem vaka sayısı, hem kayıt sayımız çerçevesinde Aksaray çok başarılı bir il. Rakamlar Türkiye geneliyle karşılaştırıldığında çok en az düzeyde, başarılı bir şekilde bu süreci de atlattık. Bayramımız biraz buruk geçiyor. Eskiden olduğu gibi ziyaretler, kucaklaşmalar, sohbetler, muhabbetler olmuyor. Ancak yine de sosyal mesafeyi, izolasyonu ve pandeminin gerektirdiği kurallara uyarak bayramı birlikte yaşamaya çalışıyoruz” diye konuştu.
Ziyaretlerin ardından heyet Aksaray'dan ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aksaray'da şehitler unutulmadı
YEREL HABERLER Aksaray'da şehitler unutulmadı
Polis şüpheli kovalamacası sulama kanalında son buldu Yakalanan şahısların birçok suçtan araması olduğu öğrenildi Emniyet çıkarılan şüphelilerden biri muhabire küfrederek tekme ile saldırdı
YEREL HABERLER Polis şüpheli kovalamacası sulama kanalında son ...
Polisin 'dur' ihtarına uymadılar, otomobil kanala düşünce yakalandılar
YEREL HABERLER Polisin 'dur' ihtarına uymadılar, otomobil kanala ...
Polisin 'dur' ihtarına uymadılar, otomobil kanala düşünce yakalandılar
YEREL HABERLER Polisin 'dur' ihtarına uymadılar, otomobil kanala ...
Sınırlandırmaya uymayan genç kaza yaptı İki kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sınırlandırmaya uymayan genç kaza yaptı İki ...
Polis yasağa uymayan sürücülere ceza yağdırdı
YEREL HABERLER Polis yasağa uymayan sürücülere ceza yağdırdı
Aksaray’da sınırlandırma kapsamında kara yolları denetim altında
YEREL HABERLER Aksaray’da sınırlandırma kapsamında kara yolları ...
Aksaray’da sokaklar görev yapan polislere kaldı
YEREL HABERLER Aksaray’da sokaklar görev yapan polislere kaldı
Aksaray'da 4 kişinin yaralandığı kazadan sonra çekilen görüntüler yürek burktu Kaza sonrası yaralıların yardımına koşan diğer sürücüler ve vatandaşlar ailesiyle birlikte yaralanan çocukların üzerini üşümesin diye örtmesi dikkat çekti
YEREL HABERLER Aksaray'da 4 kişinin yaralandığı kazadan sonra ...
Yasak nedeniyle araç bulamayanları evlerine polis götürdü
YEREL HABERLER Yasak nedeniyle araç bulamayanları evlerine polis ...
Aksaray’da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü 3 ağır yaralı
YEREL HABERLER Aksaray’da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü 3 ağır yaralı
Aksaray'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Aksaray'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Otomobil yol denetim kamyonetine arkadan çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil yol denetim kamyonetine arkadan çarptı: 3 ...
Aksaray’da karantinadaki vatandaşlara erken tahliye
YEREL HABERLER Aksaray’da karantinadaki vatandaşlara erken tahliye

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X