Yaralı bulunan peçeli baykuşa tedavi

'Anneannem ve ben'

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<br>Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) AKSARAY'da, sol kanadından yaralı halde bulunan peçeli baykuş, Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde tedaviye alındı. <br>Yeşilova beldesinde yaşayanlar, arazide sol kanadından yaralı olarak bulduğu peçeli baykuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etti. Sağlık kontrolünden geçirilen, su ve yiyecek verilen peçeli baykuş, Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde yapılacak tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ<br>2020-07-01 10:47:16<br>

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